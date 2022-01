Tennis: Australian Open, Swiatek batte Kanepi in rimonta e vola in semifinale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Iga Swiatek è la quarta e ultima semifinalista dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La polacca, numero 9 del mondo e settima testa di serie, sconfigge in rimonta l'estone Kaia Kanepi, numero 115 del raanking Wta e grande sorpresa del torneo, con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-2), 6-3 dopo tre ore di partita. Swiatek sfiderà in semifinale la statunitense Danielle Collins, numero 30 del mondo e 27 del seeding. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Igaè la quarta e ultima semifinalista dell', prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La polacca, numero 9 del mondo e settima testa di serie, sconfigge inl'estone Kaia, numero 115 del raanking Wta e grande sorpresa del torneo, con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-2), 6-3 dopo tre ore di partita.sfiderà inla statunitense Danielle Collins, numero 30 del mondo e 27 del seeding.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - Corriere : ?? MATTEO! - fanpage : 'NON VI SENTO'. Matteo #Berrettini dopo aver battuto Monfils conquistando la semifinale degli #AusOpen si è lasciat… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER ELIMINATO AI QUARTI DI FINALE Tsitsipas vince in 3 set (6-3, 6-4, 6-2)… - sportface2016 : #AustralianOpen 2022: #Tsitsipas elimina #Sinner in tre set, greco in semifinale -