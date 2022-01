Strage di famiglia a Licata | uccide fratello | cognata e nipoti poi si spara Tra le vittime un ragazzo di 11 anni e uno di 15

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) All’origine dellauna lite legata alla suddivisione di terreni di carciofi: l’omicida soccorso agonizzante in strada ma non ce l’ha fatta

familiare a Licata, in provincia di Agrigento, questa mattina. Un uomo ha sterminato la propriaa colpi di pistola e poi si è tolto la vita. Sono ancora poco chiare le cause che hanno ...I carabineri "sono stati avvisati dopo la" , probabilmente dalla moglie dell'assassino, con ...centinaia di metri e si è ammazzato sparandosi con la stessa pistola con cui ha ucciso la. ...Strage a Licata, dove a seguito di una lite un uomo ha ucciso ... Sono ancora poche le informazioni trapelate, ma secondo quanto appreso si sarebbe consumato un’acceso litigio in famiglia che ha ...(ANSA) - PALERMO, 26 GEN - Prima ha ucciso quattro familiari, tra cui due minori di 15 e 11 anni, e poi si è suicidato l'autore della strage avvenuta in un appartamento di via Riesi a Licata. L'uomo, ...