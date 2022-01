Stasera la riunione del Pd | si teme la resa dei conti

Leggi su agi

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Il Partito Democratico riunirà i grandi elettori questa sera, alle 21, per fare il punto di una giornata che i dem sperano siano decisiva nel percorso che porta all'elezione del presidente della Repubblica. La richiesta di un vertice ristretto e 'sine die' fra le forze di maggioranza avanzata da Pd, M5s e Leu non ha avuto riscontri, fino a questo momento. "Il centrodestra sta cercando di capire su che numeri può contare", riferisce una fonte parlamentare dem mentre in Aula i grandi elettori di Fratelli d'Italia non rispondono alla prima chiama: "qualcosa di più si capirà alla fine della votazione, per quello che riguarda il loro campo". Senza un voto vero, è il ragionamento, nessuno può scommettere sui numeri che ha in parlamento. L'offerta del 'conclave' da parte di Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza è ancora sul tavolo per evitare lo strappo definitivo con il ...