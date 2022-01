Scuola, Fontana: «focalizzare l’attenzione sugli studenti sintomatici» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Scuola, Fontana: «focalizzare l’attenzione sugli studenti positivi sintomatici». Alcune Regioni chiedono un cambiamento dei protocolli Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, – insieme alla Campania, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto – mette in evidenza le difficili condizioni in cui si trovano attualmente la Scuola e le famiglie degli studenti. Per questo motivo, come riportato dal Corriere della Sera, Fontana chiede un cambiamento delle regole. Secondo il governatore, bisognerebbe innanzitutto uniformare le regole dentro e fuori la Scuola e poi eliminare la proceduta del T0 e T5 insieme al tracciamento alle elementari. Infine, per Fontana bisognerebbe ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022): «positivi». Alcune Regioni chiedono un cambiamento dei protocolli Attilio, governatore della Regione Lombardia, – insieme alla Campania, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto – mette in evidenza le difficili condizioni in cui si trovano attualmente lae le famiglie degli. Per questo motivo, come riportato dal Corriere della Sera,chiede un cambiamento delle regole. Secondo il governatore, bisognerebbe innanzitutto uniformare le regole dentro e fuori lae poi eliminare la proceduta del T0 e T5 insieme al tracciamento alle elementari. Infine, perbisognerebbe ...

