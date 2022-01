Sci alpino, calendario femminile senza senso: gare a Garmisch a soli 8 giorni dal gigante olimpico di Pechino 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino si appresta a vivere un weekend dimezzato, poiché in questo fine settimana assisteremo esclusivamente a gare femminili. Le donne saranno impegnate a Garmisch-Partenkirchen, peraltro con un programma piuttosto fitto, in quanto sono previste gare veloci. Ciò significa avere due prove di discesa libera, giovedì e venerdì, prima della competizione vera e propria di sabato, seguita dal Super-G di domenica. Gli uomini hanno invece chiuso il proprio impegno pre-olimpico ieri sera, con lo slalom di Schladming. La situazione è paradossale, perché se è vero che le prime medaglie di Pechino 2022 saranno conferite nella velocità maschile, al tempo stesso bisogna sottolineare come le ragazze competeranno per il loro primo titolo 24 ore dopo la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di scisi appresta a vivere un weekend dimezzato, poiché in questo fine settimana assisteremo esclusivamente afemminili. Le donne saranno impegnate a-Partenkirchen, peraltro con un programma piuttosto fitto, in quanto sono previsteveloci. Ciò significa avere due prove di discesa libera, giovedì e venerdì, prima della competizione vera e propria di sabato, seguita dal Super-G di domenica. Gli uomini hanno invece chiuso il proprio impegno pre-ieri sera, con lo slalom di Schladming. La situazione è paradossale, perché se è vero che le prime medaglie disaranno conferite nella velocità maschile, al tempo stesso bisogna sottolineare come le ragazze competeranno per il loro primo titolo 24 ore dopo la ...

