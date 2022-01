Sanremo 2022, Ornella Muti e la prima polemica sui social: la figlia Naike chiarisce (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Festival di Sanremo non è ancora cominciato ma è stato già investito dalla prima polemica. Come è noto, Ornella Muti sarà una delle co-conduttrici che affiancherà Amadeus durante le serate del Festival e i riflettori in questi giorni si sono accesi sulle attività professionali dell’attrice e di sua figlia Naike Rivelli. LEGGI ANCHE : — Sanremo 2022, ‘Festival blasfemo, mi dissocio’: nasce il controfestival della canzone cristiana Le due infatti hanno fondato insieme il “The Hemp Club Center” nel Salento, un’associazione culturale che si preoccupa di divulgare informazioni sulla cosiddetta “Cannabis legale”, quella somministrabile quindi sotto prescrizione medica per scopi terapeutici. La loro associazione non è di certo la ... Leggi su funweek (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Festival dinon è ancora cominciato ma è stato già investito dalla. Come è noto,sarà una delle co-conduttrici che affiancherà Amadeus durante le serate del Festival e i riflettori in questi giorni si sono accesi sulle attività professionali dell’attrice e di suaRivelli. LEGGI ANCHE : —, ‘Festival blasfemo, mi dissocio’: nasce il controfestival della canzone cristiana Le due infatti hanno fondato insieme il “The Hemp Club Center” nel Salento, un’associazione culturale che si preoccupa di divulgare informazioni sulla cosiddetta “Cannabis legale”, quella somministrabile quindi sotto prescrizione medica per scopi terapeutici. La loro associazione non è di certo la ...

Advertising

AnaMenaMusic : “DUECENTOMILA ORE” il mio brano in gara al festival di Sanremo 2022 è quasi pronto! PRESAVE QUI… - RadioItalia : Il 18 febbraio, Emma pubblicherà il 45 giri di Ogni volta è così, il brano con cui tornerà al Festival di Sanremo a… - rtl1025 : ?? Saranno Laura #Pausini, Alessandro #Cattelan e probabilmente anche #Mika i conduttori dell'edizione 2022 di… - SkyTG24 : Sanremo 2022, Amadeus su Fiorello: 'Ho prenotato per lui la camera di fronte alla mia' - rep_genova : Sanremo, il Festival della rinascita: “Tutto esaurito all’Ariston e in città” [dal nostro inviato Massimo Calandri]… -