Quirinale | Salvini risponde a Letta | “Ora da centrosinistra lealtà | velocità e concretezza Casellati? Non ha bisogno di presentazioni”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Cosa ci aspettiamo dal centro sinistra?. Avevamo promesso di fare nomi senza tessere di partito e lo abbiamo fatto. Io incontrerò tutti, ma da un mese da Conte earrivano solo no”. Così il leader della Lega, Matteo, entrando a Montecitorio dopo aver fatto colazione con Antonio Tajani. “Oggi incontrerò nuovamente tutti. Con Draghi ho parlato della situazione del caro bollette. Da italiano ribadisco che, qualora il presidente del Consiglio lasciasse il governo, ci troveremo in una situazione dove bisognerà trovare nuovi ministri e un nuovo premier, sarebbe un problema con tutti le crisi in atto – ha continuato -. Perché non c’è il nome dellanella rosa? Perché lei è un’alta carica dello Stato e come Fico non ha ...

Lo dice il leader della Lega, Matteo, prima di andare nei suoi uffici a Montecitorio, a proposito della corsa alMa per raccontarla - come ha spiegato il leader della Lega - Matteosolo perché riteniamo, ... E quando c'è in ballo ile la coesione nazionale, proprio questo elemento potrebbe ...ROMA – Per il Quirinale si torna a votare alle 11 dopo la seconda fumata nera di ieri mentre tra i partiti non c’è ancora una intesa. Il centrodestra propone una rosa comprendente Letizia Moratti, Mar ...L’uscita di scena di Silvio Berlusconi dalla corsa per il Quirinale non è stata una buona notizia. Certamente sulla decisione del vecchio leone di ...