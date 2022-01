**Quirinale: Fdi risponde a seconda chiama senatori** (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Cambia la tattica di Fratelli d'Italia nel terzo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. I senatori infatti hanno risposto alla seconda chiama, anche se la decisione è quella di non votare scheda bianca come deciso dal centrodestra. Il nome indicato potrebbe essere quello di Guido Crosetto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Cambia la tattica di Fratelli d'Italia nel terzo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. I senatori infatti hanno risposto alla, anche se la decisione è quella di non votare scheda bianca come deciso dal centrodestra. Il nome indicato potrebbe essere quello di Guido Crosetto.

