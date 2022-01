Quirinale | Conte sulla candidatura di Casellati | “Grande errore e sgarbo istituzionale senza soluzione condivisa”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – “Ci confronteremo con i nostri amici della coalizione e con le altre forze del centrodestra. Aspettiamo a fare valutazioni. La? Non è un candidato qualsiasi. È una carica. Mettere in gioco una caricaunasarebbe unper il centrodestra e unnei confronti della caricadella presidenza del Senato”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier, Giuseppe. L'articolo L'Opinionista.

Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: "È incredibile, non l'avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - FUORIONDA DI MENTANA Sta parlando Conte e il direttore del Tg La7 si lascia scappare questa frase [Video]… - Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c'è… - Quirinale, Di Maio e la telefonata Grillo-Conte per votare Draghi presidente

... contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del. ...è contrario alla salita del premier Mario Draghi al Colle ("non si possono fermare i motori per ...Secondo indiscrezioni, lo stesso Garante dei Cinquestelle Beppe Grillo avrebbe caldeggiato il premier alin una telefonata con Giuseppe. - Come ampiamente previsto, è andata a vuoto ...ROMA. – La terza votazione per l’elezione del presidente della Repubblica un primo risultato lo consegna ad urne ancora aperte: il centrodestra che fino a ieri aveva fatto dell’unità la sua bandiera, ...Quello di Draghi è un modo di esprimersi non giusto o sbagliato, opportuno o inopportuno, ma semplicemente vietato ...