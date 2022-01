Quirinale 2022, monta onda pro Mattarella in M5S: "Si è aperto varco" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Molti voti per Mattarella sono nostri". Lo dice all'Adnkronos un deputato M5S, al termine della terza votazione per il Quirinale, chiedendo riservatezza, e spiegando che l'onda per il presidente uscente "monta al Senato, anche se poi abbiamo seguito anche qui, alla Camera... Tra quei 125 voti ci sono molti deputati e senatori" grillini, assicura. Intercettato dall'Adnkronos, il senatore M5S Primo Di Nicola, confermando il suo voto per il presidente, afferma: "Siamo in tanti e potrebbero aumentare sempre di più i voti per Mattarella. Attenzione alle trattative improbabili, e basta a candidati divisivi". Se è un test, in vista dei prossimi scrutini, ha surclassato quello che un fronte trasversale ha portato avanti per Pier Ferdinando Casini, fermo a quota 52 voti. E c'è chi fa notare come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Molti voti persono nostri". Lo dice all'Adnkronos un deputato M5S, al termine della terza votazione per il, chiedendo riservatezza, e spiegando che l'per il presidente uscente "al Senato, anche se poi abbiamo seguito anche qui, alla Camera... Tra quei 125 voti ci sono molti deputati e senatori" grillini, assicura. Intercettato dall'Adnkronos, il senatore M5S Primo Di Nicola, confermando il suo voto per il presidente, afferma: "Siamo in tanti e potrebbero aumentare sempre di più i voti per. Attenzione alle trattative improbabili, e basta a candidati divisivi". Se è un test, in vista dei prossimi scrutini, ha surclassato quello che un fronte trasversale ha portato avanti per Pier Ferdinando Casini, fermo a quota 52 voti. E c'è chi fa notare come ...

