Quirinale 2022, il rischio che Casini diventi davvero presidente è molto reale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il primo giorno della chiama per il Colle ha dato l’esito prevedibile, date le premesse, ed il secondo se possibile più caotico ed altrettanto lontano da segni di soluzione è stato contraddistinto da slittamenti di vertici di centrodestra e centrosinistra e da annunci di rose (confermate) e contro-rose (poi smentite da parte del centrosinistra) di nomi di “altissimo profilo”. La seconda giornata si è comunque conclusa con un niente di fatto con 976 votanti, 527 schede bianche e tra i tanti voti poco o nulla significativi 39 a Sergio Mattarella e 39 a Paolo Maddalena giurista, candidato degli ex 5S. Dopo aver perso un mese sotto la spada di Damocle dell’autocandidatura irricevibile di B. i partiti si ritrovano al punto di partenza del labirinto che irresponsabilmente hanno tracciato attorno al Colle e da cui non si vede una via d’uscita all’altezza della gravità della situazione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il primo giorno della chiama per il Colle ha dato l’esito prevedibile, date le premesse, ed il secondo se possibile più caotico ed altrettanto lontano da segni di soluzione è stato contraddistinto da slittamenti di vertici di centrodestra e centrosinistra e da annunci di rose (confermate) e contro-rose (poi smentite da parte del centrosinistra) di nomi di “altissimo profilo”. La seconda giornata si è comunque conclusa con un niente di fatto con 976 votanti, 527 schede bianche e tra i tanti voti poco o nulla significativi 39 a Sergio Mattarella e 39 a Paolo Maddalena giurista, candidato degli ex 5S. Dopo aver perso un mese sotto la spada di Damocle dell’autocandidatura irricevibile di B. i partiti si ritrovano al punto di partenza del labirinto che irresponsabilmente hanno tracciato attorno al Colle e da cui non si vede una via d’uscita all’altezza della gravità della situazione e ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - alfredotec6 : RT @luisaloffredo28: Quirinale, Travaglio a La7: '#Draghi è come #Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappare… - carettamc11 : RT @La7tv: #quirinale Enrico Mentana legge la notizia sulla decisione di Fratelli d'Italia di votare @GuidoCrosetto oggi alla terza votazio… -