"Non frodò il fisco con lo yacht". Flavio Briatore è stato assolto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Corte d'appello ha messo un punto nella vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto Flavio Briatore per evasione fiscale in relazione al Force Blue Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Corte d'appello ha messo un punto nella vicenda giudiziaria che vedeva coinvoltoper evasione fiscale in relazione al Force Blue

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Briatore è stato assolto in appello. È innocente, non frodò il fisco con lo yacht #ANSA - albertomarazzi : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Briatore è stato assolto in appello. È innocente, non frodò il fisco con lo yacht #ANSA - studiomarzocchi : Ultima Ora: Briatore assolto dall’evasione fiscale (ma il suo yacht è già stato venduto) #economia #italia… - genovatoday : Briatore innocente, non frodò il fisco con il suo yacht Force Blue - AlessandBullani : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Briatore è stato assolto in appello. È innocente, non frodò il fisco con lo yacht #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Non frodò Assolto Briatore dopo 12 anni, non frodò il fisco con la vendita della yacht: "Io descritto come un contrabbandiere" La corte d'appello di Genova ha assolto Flavio Briatore e altre tre persone "perché il fatto non costituisce reato" nel processo sulla vicenda dello yacht Force Blue. Briatore era a processo per una evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e per l'attività di charter. Il maxi yacht, Force ...

Force Blue, anche la Corte d'appello assolve Briatore: non frodò il fisco Genova . La corte d'appello di Genova ha assolto Flavio Briatore e altre tre persone "perché il fatto non costituisce reato" nel processo sulla vicenda dello yacht Force Blue. Briatore era a processo per una evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e per l'attività di charter.

La corte d'appello di Genova ha assolto Flavio Briatore e altre tre persone "perché il fattocostituisce reato" nel processo sulla vicenda dello yacht Force Blue. Briatore era a processo per una evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e per l'attività di charter. Il maxi yacht, Force ...Genova . La corte d'appello di Genova ha assolto Flavio Briatore e altre tre persone "perché il fattocostituisce reato" nel processo sulla vicenda dello yacht Force Blue. Briatore era a processo per una evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e per l'attività di charter.