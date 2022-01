“Non condannate i figli per il loro orientamento sessuale”, il messaggio di Papa Francesco ai genitori | VIDEO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un pensiero che dovrebbe essere un’ovvietà, ma che assume i contorni del sigillo Papale perché pronunciato dal Pontefice. Questa mattina, durante l’udienza generale del mercoledì nell’Aula Paolo VI in Vaticano, Papa Francesco si è rivolto direttamente ai genitori. Il Santo Padre ha parlato delle sofferenze che si possono provare quando ci si trova davanti a comportamenti, scelte e orientamenti dei propri figli e invita tutti a seguire l’esempio di San Giuseppe. #PapaFrancesco: Penso ai genitori di fronte ai problemi dei figli, a questi genitori dico: non spaventatevi, prendete come esempio Giuseppe e mai condannare un figlio Rivedi l’Udienza generale https://t.co/U7w65gFRah #26gennaio @vinmorgante ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un pensiero che dovrebbe essere un’ovvietà, ma che assume i contorni del sigillole perché pronunciato dal Pontefice. Questa mattina, durante l’udienza generale del mercoledì nell’Aula Paolo VI in Vaticano,si è rivolto direttamente ai. Il Santo Padre ha parlato delle sofferenze che si possono provare quando ci si trova davanti a comportamenti, scelte e orientamenti dei proprie invita tutti a seguire l’esempio di San Giuseppe. #: Penso aidi fronte ai problemi dei, a questidico: non spaventatevi, prendete come esempio Giuseppe e mai condannare uno Rivedi l’Udienza generale https://t.co/U7w65gFRah #26gennaio @vinmorgante ...

