'Magnifico' Magsayo: l'erede di Pacquiao vendeva gelati, ora è iridato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Manny Pacquiao ha trovato l'erede. Si chiama Mark 'Magnifico' Magsayo, ha 26 anni, è filippino e viene dalla povertà più assoluta come lui. È imbattuto da 24 incontri, 16 vittorie per ko. Sabato notte ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mannyha trovato l'. Si chiama Mark ', ha 26 anni, è filippino e viene dalla povertà più assoluta come lui. È imbattuto da 24 incontri, 16 vittorie per ko. Sabato notte ...

Advertising

Gazzetta_it : 'Magnifico' Magsayo: l’erede di Pacquiao vendeva gelati, ora è iridato #boxe - CoolNinjaTV : @PunchPerfectBox @mrgaryrusselljr @markmagsayo_MMM @ShowtimeBoxing @premierboxing Gogogogogogoogo!!! MAGNIFICO MAGSAYO!!!! - People1917 : @thebutcher27 l'importante è odiarlo Charlie. Il motivo non conta. Non ci formalizziamo. : ) Ti giro pure highlight… - People1917 : @thebutcher27 Non so se lo definirei 'noioso', perché comunque guardia bassa, velocità, movimenti fanno anche 'spet… -

Ultime Notizie dalla rete : Magnifico Magsayo 'Magnifico' Magsayo: l'erede di Pacquiao vendeva gelati, ora è iridato Manny Pacquiao ha trovato l'erede. Si chiama Mark 'Magnifico' Magsayo, ha 26 anni, è filippino e viene dalla povertà più assoluta come lui. È imbattuto da 24 incontri, 16 vittorie per ko. Sabato notte sul ring del Borgata Hotel Casino di Atlantic City ...

'Magnifico' Magsayo: l'erede di Pacquiao vendeva gelati, ora è iridato Manny Pacquiao ha trovato l'erede. Si chiama Mark 'Magnifico' Magsayo, ha 26 anni, è filippino e viene dalla povertà più assoluta come lui. È imbattuto da 24 incontri, 16 vittorie per ko. Sabato notte sul ring del Borgata Hotel Casino di Atlantic City ...

"Magnifico" Magsayo: l'erede di Pacquiao vendeva gelati, ora è iridato La Gazzetta dello Sport Manny Pacquiao ha trovato l'erede. Si chiama Mark ', ha 26 anni, è filippino e viene dalla povertà più assoluta come lui. È imbattuto da 24 incontri, 16 vittorie per ko. Sabato notte sul ring del Borgata Hotel Casino di Atlantic City ...Manny Pacquiao ha trovato l'erede. Si chiama Mark ', ha 26 anni, è filippino e viene dalla povertà più assoluta come lui. È imbattuto da 24 incontri, 16 vittorie per ko. Sabato notte sul ring del Borgata Hotel Casino di Atlantic City ...