LIVE Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 2-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: Bertolucci sincero. “Il Sinner di oggi non può battere il greco” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLO Bertolucci: “IL Sinner ATTUALE NON PUO’ battere Tsitsipas AL 100%” LA CRONACA DEL MATCH IL RANKING DI JANNIK Sinner VIDEO HIGHLIGHTS Sinner-Tsitsipas 0-3 IL MIGLIOR Tsitsipas DI SEMPRE? IL CALENDARIO DI JANNIK Sinner LE PERCENTUALI IRREALI DI Tsitsipas BERRETTINI SUPERIORE A Sinner STEFANOS Tsitsipas: “FELICE DEL LIVELLO ESPRESSO” Sinner SEMPRE SCONFITTO DAI TOP 5 DEL RANKING ATP JANNIK Sinner: “RESTA UN TORNEO POSITIVO” 08.52 Grazie a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPAOLO: “ILATTUALE NON PUO’AL 100%” LA CRONACA DEL MATCH IL RANKING DI JANNIKVIDEO HIGHLIGHTS0-3 IL MIGLIORDI SEMPRE? IL CALENDARIO DI JANNIKLE PERCENTUALI IRREALI DIBERRETTINI SUPERIORE ASTEFANOS: “FELICE DELLLO ESPRESSO”SEMPRE SCONFITTO DAI TOP 5 DEL RANKING ATP JANNIK: “RESTA UN TORNEO POSITIVO” 08.52 Grazie a ...

