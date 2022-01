Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Linate, tenta di salire in aereo con il green pass di un'altra persona - leggoit : Linate, tenta di salire in aereo con il green pass di un'altra persona -

Ultime Notizie dalla rete : Linate tenta

Questa mattina la Polizia di Stato, allo scalo aereo di Milano, ha indagato in stato di libertà, per il reato di sostituzione di persona, un ventottenne italiano residente a Bergamo che aveva tentato di partire con un Green Pass intestato ad altra person a.arrivato all'aeroporto di, ha fatto check - in e si è presentato nell'area dei controlli di sicurezza senza esitazioni, ma era chiaro che lo stratagemma messo a punto avrebbe avuto vita breve: il nome indicato sul Green ...Un ragazzo di 28 anni è stato denunciato per il reato di sostituzione di persona per aver mostrato un green pass falso e con un un nome diverso da ...Questa mattina la Polizia di Stato, allo scalo aereo di Milano Linate, ha indagato in stato di libertà, per il reato di sostituzione di persona, un ventottenne italiano residente a Bergamo ...