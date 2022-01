Iris e Canale 20 al vertice degli ascolti delle reti tematiche in prima serata (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da inizio stagione 2022, Iris e Canale 20 sono al vertice degli ascolti delle reti tematiche italiane in prima serata. Iris, il Canale Mediaset dedicato al cinema, domina la classifica con una media dell'1.7% di share seguita, al secondo posto, dal Canale 20 con l'1.5% di share. Da segnalare, inoltre, che le reti Mediaset dirette da Marco Costa occupano 5 dei primi 10 posti in classifica. Notevole anche la performance di Mediaset Extra, prima rete italiana nelle 24 ore, cioè nel totale giornata, con una media dell'1.8% di share. Il risultato è ottenuto grazie al successo dell'edizione in corso di "Grande Fratello Vip" che Extra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da inizio stagione 2022,20 sono alitaliane in, ilMediaset dedicato al cinema, domina la classifica con una media dell'1.7% di share seguita, al secondo posto, dal20 con l'1.5% di share. Da segnalare, inoltre, che leMediaset dirette da Marco Costa occupano 5 dei primi 10 posti in classifica. Notevole anche la performance di Mediaset Extra,rete italiana nelle 24 ore, cioè nel totale giornata, con una media dell'1.8% di share. Il risultato è ottenuto grazie al successo dell'edizione in corso di "Grande Fratello Vip" che Extra ...

