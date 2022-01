Il 71% delle piccole e medie imprese a livello globale è sopravvissuto alla pandemia passando al digitale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) - In Italia il 67% delle PMI afferma che il sostegno del Governo è stato determinante per la propria sopravvivenza Un terzo delle piccole e medie imprese italiane prevede che i propri dipendenti si adattino in futuro a una modalità di lavoro ibrida Il 42% delle PMI italiane ha ampliato le modalità con cui i propri clienti possono interfacciarsi con loro e il 39% ha introdotto maggiore flessibilità per soddisfare i propri clienti Milano, 26 gennaio 2022 - Salesforce, azienda leader globale nel CRM, presenta la quinta edizione del report “ SMB Trends ”, condotta dalla società di ricerca The Harris Poll e che raccoglie le risposte di oltre 2.500 imprenditori e leader di piccole e medie ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) - In Italia il 67%PMI afferma che il sostegno del Governo è stato determinante per la propria sopravvivenza Un terzoitaliane prevede che i propri dipendenti si adattino in futuro a una modalità di lavoro ibrida Il 42%PMI italiane ha ampliato le modalità con cui i propri clienti possono interfacciarsi con loro e il 39% ha introdotto maggiore flessibilità per soddisfare i propri clienti Milano, 26 gennaio 2022 - Salesforce, azienda leadernel CRM, presenta la quinta edizione del report “ SMB Trends ”, condotta dsocietà di ricerca The Harris Poll e che raccoglie le risposte di oltre 2.500 imprenditori e leader di...

