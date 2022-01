Giorgio Mastrota fa i nomi dei ricchi della tv ma anche lui guadagna bene (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giorgio Mastrota è il re delle televendite, da 30 anni presenta promozioni e non ha nessun rivale ma se gli dicono che è il più ricco della tv lui fai nomi dei veri ricchi. Mastrota parte a ruota libera e lo fa tra le pagine della rivista Chi, scherza sulla sua ricchezza, si riferisce a quella di spirito, mentre gli altri conduttori ricchi lo sono davvero. anche lui ha iniziato come conduttore televisivo poi la carriera si è interrotta, sono arrivate le televendite, materassi, pentole, non ha mai rifiutato e ammette di guadagnare bene, ma mai quanto altri, i veri ricchi della tv. Giorgio Mastrota fa i nomi ma aggiunge ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è il re delle televendite, da 30 anni presenta promozioni e non ha nessun rivale ma se gli dicono che è il più riccotv lui faidei veriparte a ruota libera e lo fa tra le paginerivista Chi, scherza sulla sua ricchezza, si riferisce a quella di spirito, mentre gli altri conduttorilo sono davvero.lui ha iniziato come conduttore televisivo poi la carriera si è interrotta, sono arrivate le televendite, materassi, pentole, non ha mai rifiutato e ammette dire, ma mai quanto altri, i veritv.fa ima aggiunge ...

Advertising

zanabonidaniele : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Il dramma di Giorgio Mastrota: “Ho nascosto i soldi dentro il materasso ma non ricordo quale” - di @guttolo… - riccardofrezza : Giorgio Mastrota “Adesdo vi vendo anche la Polenta “ @giorgiomastrota @nataliamastrota @beppepettinato… - Davide70405052 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Il dramma di Giorgio Mastrota: “Ho nascosto i soldi dentro il materasso ma non ricordo quale” - di @guttolo… - BeatriceLiva : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Il dramma di Giorgio Mastrota: “Ho nascosto i soldi dentro il materasso ma non ricordo quale” - di @guttolo… - AndreaPecchia1 : Giorgio Mastrota Roberto Carlino Baffo da Crema #ternedelcentrodestra #Meloni #PresidenteDellaRepubblica… -