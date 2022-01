Gf Vip 6, Sonia Bruganelli svela come mai dà sempre l’immunità a Soleil Sorge (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sonia Bruganelli è tornata sui social a spiegare come mai, Soleil Sorge, è sempre tra le sue preferite all’interno del gruppo dei Vipponi del Grande Fratello Vip 6. Sonia è un’opinionista del game-show al fianco di Adriana Volpe e raramente le due si sono trovate d’accordo su qualcosa. Anche sulle immunità, che Sonia e Adriana hanno il compito di concedere, le opinioniste hanno sempre optato per due strade differenti. Se la conduttrice però spazia abbastanza tra i coinquilini di Cinecittà, la moglie di Paolo Bonolis più volte ha fatto il nome di Soleil Sorge, lasciando intendere una preferenza consistente nei suoi confronti. D’altronde, Sonia non ha mai nascosto di essere ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è tornata sui social a spiegaremai,, ètra le sue preferite all’interno del gruppo dei Vipponi del Grande Fratello Vip 6.è un’opinionista del game-show al fianco di Adriana Volpe e raramente le due si sono trovate d’accordo su qualcosa. Anche sulle immunità, chee Adriana hanno il compito di concedere, le opinioniste hannooptato per due strade differenti. Se la conduttrice però spazia abbastanza tra i coinquilini di Cinecittà, la moglie di Paolo Bonolis più volte ha fatto il nome di, lasciando intendere una preferenza consistente nei suoi confronti. D’altronde,non ha mai nascosto di essere ...

