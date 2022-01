Fumata nera al terzo scrutinio. Ma da domani il quorum scende (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I partiti optano per la scheda bianca, ma FdI vota per Guido Crosetto: "Basta con lo stallo". Nel centrodestra sale la tentazione per la carta Casellati. Spunta l'operazione Casini. Parte la terza votazione sul Quirinale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I partiti optano per la scheda bianca, ma FdI vota per Guido Crosetto: "Basta con lo stallo". Nel centrodestra sale la tentazione per la carta Casellati. Spunta l'operazione Casini. Parte la terza votazione sul Quirinale

