FOTO | Beth Phoenix mostra la sua forma fisica con un selfie in palestra

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La WWE Hall Of Famerè stata una delle pioniere del wrestling femminile in federazione durante un periodo in cui alle lottatrici non veniva data molta importanza.ha vinto più titoli femminili durante il suo tragitto come atleta attiva e le sue abilità sul ring non erano seconde a nessuno. A parte alcuni incontri, lanon è impegnata come competitor in-ring da un sacco di tempo. Questo situazione cambierà presto, dato che attualmente sta facendo squadra con suo marito Edge ed è in lotta con The Miz e Maryse in un feud che culminerà la prossima settimana. Il post Prima del match,ha utilizzato il suo Instagram per caricare uninmentreva i suoi progressi: “Riprendo le cose”. Per la ...