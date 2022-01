Finisce fuori strada a causa dei cinghiali: ferita una donna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – Un incidente è avvenuto ieri sera a San Nicola Manfredi, precisamente nella frazione di Santa Maria Ingrisone. All’altezza dell’isola ecologia, una mini cooper condotta da una donna è finita fuori strada ribaltandosi a causa delle presenza di cinghiali sulla carreggiata. Fortunatamente il tutto si è risolto con un grande spavento. La donna è stata condotta all’ospedale “San Pio” di Benevento per svolgere tutti gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – Un incidente è avvenuto ieri sera a San Nicola Manfredi, precisamente nella frazione di Santa Maria Ingrisone. All’altezza dell’isola ecologia, una mini cooper condotta da unaè finitaribaltandosi adelle presenza disulla carreggiata. Fortunatamente il tutto si è risolto con un grande spavento. Laè stata condotta all’ospedale “San Pio” di Benevento per svolgere tutti gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

