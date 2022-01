Emma Thompson e la scena di nudo a 62 anni: “Chirurgia? Tagliarsi qua e là per nascondere che s’invecchia è psicosi collettiva” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “L’età che ho lo rende estremamente impegnativo perché non siamo abituati a vedere corpi non trattati sullo schermo”. Già. Emma Thompson a 62 anni fa un scena di nudo in Good Luck to You, Leo Grande, pellicola appena presentata al Sundance Film Festival. E dice il vero: siamo abituati a vedere corpi perfettamente ritoccati, che stanno dentro certe caratteristiche. “Non credo che avrei potuto farlo prima dell’età che ho. Uno dei grandi trionfi del film è che presenta un corpo non perfetto. È molto difficile stare nudi a 62 anni e in questo caso la mia età è stata un fattore sia positivo sia negativo”. Lei ha fatto ricordo alla Chirurgia estetica? “Onestamente penso che Tagliarsi qua e là per non dare l’impressione di fare quello che si sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “L’età che ho lo rende estremamente impegnativo perché non siamo abituati a vedere corpi non trattati sullo schermo”. Già.a 62fa undiin Good Luck to You, Leo Grande, pellicola appena presentata al Sundance Film Festival. E dice il vero: siamo abituati a vedere corpi perfettamente ritoccati, che stanno dentro certe caratteristiche. “Non credo che avrei potuto farlo prima dell’età che ho. Uno dei grandi trionfi del film è che presenta un corpo non perfetto. È molto difficile stare nudi a 62e in questo caso la mia età è stata un fattore sia positivo sia negativo”. Lei ha fatto ricordo allaestetica? “Onestamente penso chequa e là per non dare l’impressione di fare quello che si sta ...

