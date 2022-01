Disoccupato va a farsi vaccinare con i documenti falsi al posto di un no - vax: arrestato e il mandante denunciato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cinismo no - vax da una parte e disperazione dall'altra. Era pronto a farsi vaccinare usando documenti di un'altra persona. Per questo un Disoccupato di 30 anni è stato arrestato dalla polizia a ... Leggi su globalist (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cinismo no - vax da una parte e disperazione dall'altra. Era pronto ausandodi un'altra persona. Per questo undi 30 anni è statodalla polizia a ...

Advertising

fasbej : ?? Ha provato a farsi vaccinare al posto di un amico No Vax in cambio di una cena ?? Un’idea che ha portato all’arre… - ilregginoit : Un disoccupato 30enne di Cagliari voleva farsi vaccinare usando la carta di identità fornitagli da un 40enne, denun… - AndreaSandrini8 : I mesi da disoccupato cominciano a farsi sentire...mettici il Covid dietro l'angolo e il vaccino in vena, poi la no… - enricushka : @EnricoCEngelma1 @Mario_JU @lgpapaleo Sì, ma se uno è già sospeso dal lavoro o proprio disoccupato, 2 conti se li f… - MarcoNeri1987 : @Iamdavide1 Io lavoro non sono disoccupato come voi che vi fa pagate dai vip per farsi difendere -