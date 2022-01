Biathlon | Europei 2022 | nelle gare individuali vittorie per Aspesen tra i maschi e Buratsova tra le femmine

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vittoria norvegese nell’individualele di Ibu Open European Championshipad Arber, in Germania. Sverre(51’32”), si è issato in prima posizione in una gara che ha visto una precisione al tiro estrema, con i primi tre classificati perfetti al poligono. Secondo il russo Anton Babikov, vincitore solo pochi giorni fa in Coppa del Mondo ad Anterselva, con un ritardo di 11.6. Terza posizione per il tedesco Matthias Dorfer a 1:08.9. Patrick Braunhofer è stato il migliore degli azzurri con il suo ottavo posto: il 23enne di Ridanna ha terminato a 2:39.4 dal leader francese, penalizzato dai due errori al poligono. Sono entrati tra i primi trenta anche David Zingerle 26º, Daniele Cappellari 27º e Michele Molinari 29º Attardato Daniele Fauner, 71º.E È andato a Evgeniia Burtasova l’oro nell’individuale femminile. La russa ha ...