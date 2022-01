Belen Rodriguez ci da un taglio! Ecco la sua nuova acconciatura shock

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)sconvolge i fan con un nuovo look mozzafiato. La bella argentina ha cambiato taglio di capelli e ha aggiunto qualche sfumatura color caramello. Vediamola insieme in tutta la sua bellezza.cambia lookè sicuramente una delle showgirl più amate dal pubblico a casa, ma non solo per la sua innegabile bellezza. Infatti la bella argentina è anche molto apprezzata per la sua professionalità davanti alle telecamere, per non parlare dei social,è seguitissima anche sul web, pensate che il suo profilo Ig conta più di 10 milioni di followers. D’altronde lapubblica ogni giorno momenti della sua vita privata e soprattutto negli scatti non mancano mai i suoi due figli, Santiago e la ...