Barcellona Dembelé, torna il sereno: gli agenti «vuole rinnovare» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’è aria di rinnovo fra il Barcellona e Dembelé: gli agenti in questi giorni avrebbero parlato con Xavi per far capire le volontà del ragazzo Sono stati mesi di burrasca quelli fra il Barcellona e Dembelé. Il giocatore ha sempre tentennato per il rinnovo, atteggiamento che non è assolutamente piaciuto ai blaugrana. Ora, però, sembra essere tornato il sereno con gli agenti che hanno parlato con il tecnico e avrebbero fatto sapere la volontà di voler rinnovare del loro assistito. A riferirlo è Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’è aria di rinnovo fra il: gliin questi giorni avrebbero parlato con Xavi per far capire le volontà del ragazzo Sono stati mesi di burrasca quelli fra il. Il giocatore ha sempre tentennato per il rinnovo, atteggiamento che non è assolutamente piaciuto ai blaugrana. Ora, però, sembra essereto ilcon gliche hanno parlato con il tecnico e avrebbero fatto sapere la volontà di volerdel loro assistito. A riferirlo è Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : Dalla Spagna: svolta Dembélé, vuole il rinnovo col Barcellona. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - CalcioNews24 : Spunta il sereno fra #Dembelè e il #Barcellona ?? - MondoNapoli : Euroavversarie - Barcellona, dietrofront Dembelè: vuole restare ed è pronto a rinnovare - - AConan_Doyle : Dembele potrebbe lasciare il Barcellona in questa finestra di mercato - Mariagr89063037 : @AJGNewsOfficial Vorrei ricordarvi che il Barcellona non può tesserare Morata a meno che non parta Dembele', quasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Dembelé Barcellona Dembelé, torna il sereno: gli agenti "vuole rinnovare" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo C'è aria di rinnovo fra il Barcellona e Dembelé: gli agenti in questi giorni avrebbero parlato con Xavi per far capire le volontà del ragazzo Sono stati mesi di burrasca quelli fra il Barcellona e Dembelé. Il giocatore ha ...

Juventus, stop per Alvaro Morata al Barcellona: colpo di scena Morata al Barcellona se parte Dembelé Il Barcellona però, per assicurarsi Morata , vuole vendere e in primis liberarsi di Dembelé e del suo ingaggio. Solo con la partenza del francese, il club ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo C'è aria di rinnovo fra il: gli agenti in questi giorni avrebbero parlato con Xavi per far capire le volontà del ragazzo Sono stati mesi di burrasca quelli fra il. Il giocatore ha ...Morata alse parteIlperò, per assicurarsi Morata , vuole vendere e in primis liberarsi die del suo ingaggio. Solo con la partenza del francese, il club ...