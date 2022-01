Bambino morto di Covid, procura apre inchiesta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ha aperto un fascicolo senza indagati e senza ipotesi di reato la procura della Repubblica di Torino sul caso del Bambino morto di Covid ieri mattina all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Si è tratta di un’iniziativa conseguenze alla segnalazione da parte dell’azienda sanitaria, che ha così potuto svolgere gli accertamenti del caso. Al momento non sono previste ulteriori attività istruttorie. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ha aperto un fascicolo senza indagati e senza ipotesi di reato ladella Repubblica di Torino sul caso deldiieri mattina all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Si è tratta di un’iniziativa conseguenze alla segnalazione da parte dell’azienda sanitaria, che ha così potuto svolgere gli accertamenti del caso. Al momento non sono previste ulteriori attività istruttorie. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: bambino di dieci anni morto in ospedale a Torino. Un problema non grave di salute aveva tardato il vaccino… - SkyTG24 : Bambino di 10 anni morto per Covid a #Torino, la famiglia: 'Siamo tutti vaccinati' - Corriere : Lorenzo, ucciso dal virus a 10 anni. Il padre: «Prendeva farmaci, aspettavamo a vaccinarlo» - minerva9000 : RT @EmaEuropeo: Oggi mia nonna mi è venuta a dire che era morto un bambino senza patologie pregresse di covis. Non aveva fatto il vaccino p… - Upupafelice : RT @federazionedic1: BAMBINO MORTO A 12 ANNI PER INFARTO! SIETE TUTTI COLPEVOLI!!! M. P. - 26 gennaio 2022 IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI bamb… -