Australian Open 2022, Stefanos Tsitsipas: “Sono felice del livello espresso, affrontavo un grande giocatore” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una prestazione semplicemente perfetta. Stefanos Tsitsipas ha battuto per 6-3 6-4 6-2 Jannik Sinner e si è meritatamente qualificato per le semifinali degli Australian Open 2022. L’ellenico (n.4 del mondo) ha disputato un incontro magnifico, avendo un rendimento eccezionale soprattutto con il servizio. Stefanos, infatti, non ha concesso alcuna palla break. Non ci si aspettava uno Tsitsipas di questa portata, visto quanto aveva messo in mostra nelle partite precedenti. Tuttavia, il greco appartiene a una tipologia di giocatore capace di cambiare le carte in tavola nel giro di poco e con l’incontro odierno ne ha dato dimostrazione. “Oggi affrontavo un grande giocatore e ho cercato di concentrarmi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una prestazione semplicemente perfetta.ha battuto per 6-3 6-4 6-2 Jannik Sinner e si è meritatamente qualificato per le semifinali degli. L’ellenico (n.4 del mondo) ha disputato un incontro magnifico, avendo un rendimento eccezionale soprattutto con il servizio., infatti, non ha concesso alcuna palla break. Non ci si aspettava unodi questa portata, visto quanto aveva messo in mostra nelle partite precedenti. Tuttavia, il greco appartiene a una tipologia dicapace di cambiare le carte in tavola nel giro di poco e con l’incontro odierno ne ha dato dimostrazione. “Oggiune ho cercato di concentrarmi ...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - LaLestofante : RT @Eurosport_IT: Comunque applausi per il torneo di Jannik ?? #Sinner | #AO2022 | #AusOpen | #EurosportTENNIS - GIUSPEDU : RT @sportmediaset: Tennis, Australian Open: un #Sinner mai partita esce ai quarti. #SportMediaset -