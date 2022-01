Australian Open 2022, Sinner-Tsitsipas interrotta per pioggia: gli aggiornamenti in diretta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Jannik Sinner sta sfidando Stefanos Tsitsipas sulla Rod Laver Arena degli Australian Open 2022, nel contesto dei quarti di finale degli Australian Open 2022. L’azzurrino ha ceduto il passo al termine del primo set, cedendo per 6-3 con un solo break di differenza; greco, dopo la gioia del primo parziale, è passato in vantaggio di un break anche nel secondo frangente, portandosi sul 2-1. Dopo lo strappo in questione, match immediatamente interrotto a causa di una sostenuta pioggia: campi inevitabilmente da sciugare per far sì i tennisti possano continuare il match nelle migliori condizioni. Il confronto tra Tsitsipas e Sinner vale un posto in semifinale agli Australian ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Janniksta sfidando Stefanossulla Rod Laver Arena degli, nel contesto dei quarti di finale degli. L’azzurrino ha ceduto il passo al termine del primo set, cedendo per 6-3 con un solo break di differenza; greco, dopo la gioia del primo parziale, è passato in vantaggio di un break anche nel secondo frangente, portandosi sul 2-1. Dopo lo strappo in questione, match immediatamente interrotto a causa di una sostenuta: campi inevitabilmente da sciugare per far sì i tennisti possano continuare il match nelle migliori condizioni. Il confronto travale un posto in semifinale agli...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - sportface2016 : #AustralianOpen 2022, #Sinner-#Tsitsipas interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti - Miraccomando_ : RT @Eurosport_IT: Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like! ????????… -