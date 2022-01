Alex Belli ha lasciato l’Italia: nelle prossime puntate non potrà tornare in studio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alex Belli ha lasciato l’Italia e mi piacerebbe moltissimo dirvi che lo ha fatto per motivi di sicurezza, come fece qualche anno fa l’artista A.O. dopo una discussione ad Amici di Maria De Filippi, ma lo ha fatto per lavoro. Dopo aver pubblicato una foto in volo con scritto “volare.. bye bye Italy”, Alex Belli si è taggato a Sharm el-Sheikh insieme ad Alessandro Filippi, makeup artist che fa parte della sua Factory (sic) in quel di Milano. Come da titolo, però, Alex Belli nelle prossime puntate non potrà essere in studio al Grande Fratello Vip. Appena tornerà in Italia, infatti, dovrà restare 10 giorni in quarantena e solo alla fine, dopo un tampone negativo, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 26 gennaio 2022)hae mi piacerebbe moltissimo dirvi che lo ha fatto per motivi di sicurezza, come fece qualche anno fa l’artista A.O. dopo una discussione ad Amici di Maria De Filippi, ma lo ha fatto per lavoro. Dopo aver pubblicato una foto in volo con scritto “volare.. bye bye Italy”,si è taggato a Sharm el-Sheikh insieme ad Alessandro Filippi, makeup artist che fa parte della sua Factory (sic) in quel di Milano. Come da titolo, però,nonessere inal Grande Fratello Vip. Appena tornerà in Italia, infatti, dovrà restare 10 giorni in quarantena e solo alla fine, dopo un tampone negativo, ...

