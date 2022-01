Terzino di professione, portiere per una notte, incredibile in Coppa d’Africa (Di martedì 25 gennaio 2022) La Coppa d’Africa è un torneo capace di regalare straordinari momenti di calcio e stranezze e così un Terzino diventa un portiere. Nessuno può pensare che in occasioni di grandi tornei come la Coppa d’Africa possano succedere storie così assurde dove un Terzino diventa portiere nella partita più importante della sua nazione. Ieri sera si è giocato l’ottavo di finale di Coppa d’Africa tra Camerun e Comore e alla fine sono stati i padroni di casa a imporsi per 2-1 battendo così la piccola nazione vera e propria rivelazione del torneo. Le piccole isole sono riuscite ad arrivare agli ottavi di finale in modo totalmente inaspettato, ma nel giorno più importante della loro storia non aveva portieri a disposizione. Il Covid ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 25 gennaio 2022) Laè un torneo capace di regalare straordinari momenti di calcio e stranezze e così undiventa un. Nessuno può pensare che in occasioni di grandi tornei come lapossano succedere storie così assurde dove undiventanella partita più importante della sua nazione. Ieri sera si è giocato l’ottavo di finale ditra Camerun e Comore e alla fine sono stati i padroni di casa a imporsi per 2-1 battendo così la piccola nazione vera e propria rivelazione del torneo. Le piccole isole sono riuscite ad arrivare agli ottavi di finale in modo totalmente inaspettato, ma nel giorno più importante della loro storia non aveva portieri a disposizione. Il Covid ...

