Sì, Djokovic ha investito in una società che lavora a un trattamento anti-Covid (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 20 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare il contenuto di un articolo pubblicato lo stesso giorno da Tpi, dal titolo “Djokovic ha comprato l’80% di un’azienda che lavora a una cura per il Covid”. Si tratta di una notizia vera, che necessita però di qualche precisazione. Andiamo con ordine. Tpi racconta di come Djokovic avrebbe «acquistato l’80% di QuantBiorRes, un’azienda danese di biotecnologie che sta lavorando allo sviluppo di una cura per il Covid-19». Tpi rimanda a un articolo dell’agenzia Reuters, responsabile di aver contattato Ivan Loncarevic, Ceo di QuantBioRes. Loncarevic ha dichiarato che l’azienda ha ricercatori che lavorano, oltre che in Danimarca, anche in Australia e Slovenia e che, come ... Leggi su facta.news (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 20 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare il contenuto di un articolo pubblicato lo stesso giorno da Tpi, dal titolo “ha comprato l’80% di un’azienda chea una cura per il”. Si tratta di una notizia vera, che necessita però di qualche precisazione. Andiamo con ordine. Tpi racconta di comeavrebbe «acquistato l’80% di QuantBiorRes, un’azienda danese di biotecnologie che stando allo sviluppo di una cura per il-19». Tpi rimanda a un articolo dell’agenzia Reuters, responsabile di aver contattato Ivan Loncarevic, Ceo di QuantBioRes. Loncarevic ha dichiarato che l’azienda ha ricercatori cheno, oltre che in Danimarca, anche in Australia e Slovenia e che, come ...

