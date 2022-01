Secondo Moïsi | l’Europa è stata troppo pigra davanti al ricatto di Putin sull’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 gennaio 2022) «Più che di ritorno della guerra fredda, parlerei di una quasi vigilia di guerra calda. Mai, da più di trent’anni,si è trovata così vicina a una guerra». È l’analisi che fa sul Messaggero Dominique, uno dei più noti analisti francesi di geopolitica, e uno studioso di conflitti, in particolare in Medio Oriente. Gli Stati Uniti ieri hanno messo in stato di allerta 8.500 militari da impiegare in Europa orientale nel caso in cui la Russia invada l’Ucraina ed èautorizzata l’evacuazione di tutti i familiari del personale dell’ambasciata americana a Kiev. Mentre la Nato, con un comunicato ufficiale, ha spiegato che diversi Paesi stanno allertando le proprie truppe per rafforzare la presenza militare dell’alleanza atlantica in Europa orientale. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha spiegato che «il rischio di un ...