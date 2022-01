Red One: Chris Evans e Dwayne Johnson si scontreranno nella nuova esclusiva Prime Video (Di martedì 25 gennaio 2022) Deadline segnala una gradita notizia per gli amanti del genere d’azione e infatti, pare che Prime Video stia indirizzando le proprie risorse per consegnarci un action movie dalle grandi aspettative per la fine del 2023. Il suo titolo è Red One. I protagonisti saranno interpretati da Chris Evans e Dwayne Johnson e non si sa ancora chi dei due sia l’antagonista dell’altro, dato che la trama sembrerebbe vederli in contrapposizione. Non sono emersi molti dettagli per quel che riguarda lo sviluppo narrativo ma sappiamo per certo che l’obiettivo della produzione sarà quello di colpire l’audience delle festività natalizie. Amazon Studios descrive la sua creatura con il termine “action-comedy” il che non lascia molto spazio alle ipotesi sullo stile della pellicola che molto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Deadline segnala una gradita notizia per gli amanti del genere d’azione e infatti, pare chestia indirizzando le proprie risorse per consegnarci un action movie dalle grandi aspettative per la fine del 2023. Il suo titolo è Red One. I protagonisti saranno interpretati dae non si sa ancora chi dei due sia l’antagonista dell’altro, dato che la trama sembrerebbe vederli in contrapposizione. Non sono emersi molti dettagli per quel che riguarda lo sviluppo narrativo ma sappiamo per certo che l’obiettivo della produzione sarà quello di colpire l’audience delle festività natalizie. Amazon Studios descrive la sua creatura con il termine “action-comedy” il che non lascia molto spazio alle ipotesi sullo stile della pellicola che molto ...

