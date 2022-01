Quirinale, seconda fumata nera. Pera, Moratti e Nordio per il centrodestra. Nessuna rosa da Pd - Leu - M5s (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo quello delle trattative coperte a Montecitorio e con Palazzo Chigi, oggi è il giorno dei nomi e delle rose pubbliche con la conferenza stampa per il centrodestra. Non un passo avanti per la ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo quello delle trattative coperte a Montecitorio e con Palazzo Chigi, oggi è il giorno dei nomi e delle rose pubbliche con la conferenza stampa per il. Non un passo avanti per la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Al via la diretta della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica… - TeresaBellanova : Seconda giornata di votazioni. È sempre più evidente la necessità che la politica individui una soluzione di altiss… - CarloCalenda : Quirinale. Atto primo scena prima: dichiarazioni vaghe tese a sottolineare profondo senso di responsabilità: voglia… - lorenzoniadrian : Quirinale, i voti per Bandecchi , alla seconda votazione, sono 4. Voti anche per Ruggeri, Amadeus, Baglioni, Gilett… - Robbetta : RT @rtl1025: ?? Il presidente della Repubblica #SergioMattarella è stato con 39 voti il più votato insieme al giurista Maddalena (39 voti an… -