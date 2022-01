Quirinale 2022, muro Letta-Renzi: no a Frattini (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Fronte Pd-Italia Viva contro l’ipotesi di candidatura di Franco Frattini al Quirinale. Il nome del presidente del Consiglio di Stato sarebbe stato avanzato durante il colloquio di ieri tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte, spiegano fonti parlamentari. Ma l’opzione Frattini nell’elezione del presidente della Repubblica è stata subito stoppata da Pd e Italia Viva, dopo contatti tra Enrico Letta e Matteo Renzi. E’ stato lo stesso leader di Italia Viva a farsi sentire nel primo mattino in diretta a Radio Leopolda: “Italia viva non sosterrà candidati che non abbiano un chiaro profilo politico filoatlantico e europeista. Chi ha orecchie per intendere intenda”. Di lì una serie di tweet e retweet in un gioco di sponda tra Pd e Iv. Scrive sui social Lia Quartapelle responsabile Affari ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Fronte Pd-Italia Viva contro l’ipotesi di candidatura di Francoal. Il nome del presidente del Consiglio di Stato sarebbe stato avanzato durante il colloquio di ieri tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte, spiegano fonti parlamentari. Ma l’opzionenell’elezione del presidente della Repubblica è stata subito stoppata da Pd e Italia Viva, dopo contatti tra Enricoe Matteo. E’ stato lo stesso leader di Italia Viva a farsi sentire nel primo mattino in diretta a Radio Leopolda: “Italia viva non sosterrà candidati che non abbiano un chiaro profilo politico filoatlantico e europeista. Chi ha orecchie per intendere intenda”. Di lì una serie di tweet e retweet in un gioco di sponda tra Pd e Iv. Scrive sui social Lia Quartapelle responsabile Affari ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - larampait : (VIDEO) #NonnaRosetta pronta per il #Quirinale: 'Da 70 anni tengo pulite le #camere' - vipp_mod : RT @repubblica: L’allarme di Letta: “Così perdiamo Draghi sia al Quirinale che a Palazzo Chigi” [di Giovanna Vitale] -