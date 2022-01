Quirinale 2022, Molinari (Lega): “Draghi? Non credo proprio sia nella rosa. Non mettiamo veti, ma il nome lo fanno i partiti non Palazzo Chigi” (Di martedì 25 gennaio 2022) “In giornata uscirà la rosa di nomi. Penso proprio che saremo compatti. Draghi? Non credo proprio che ci sarà il suo nome nella rosa”. Così Riccardo Molinari, presidente del gruppo della Lega alla Camera, entrando a Montecitorio commenta le elezioni del presidente della Repubblica, iniziate ieri. Molinari sottolinea che sul presidente del Consiglio “non mettiamo assolutamente veti su una figura così autorevole” ma “la sua autorevolezza e capacità necessitano che lui resti a Palazzo Chigi“. Il nome del presidente della Repubblica, conclude il capogruppo, “lo fanno i partiti, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) “In giornata uscirà ladi nomi. Pensoche saremo compatti.? Nonche ci sarà il suo”. Così Riccardo, presidente del gruppo dellaalla Camera, entrando a Montecitorio commenta le elezioni del presidente della Repubblica, iniziate ieri.sottolinea che sul presidente del Consiglio “nonassolutamentesu una figura così autorevole” ma “la sua autorevolezza e capacità necessitano che lui resti a“. Ildel presidente della Repubblica, conclude il capogruppo, “lo, non ...

