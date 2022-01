Pontina | si ferma al distributore e si accascia mentre fa il pieno | morto 57enne

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tragedia oggi in viaVecchia, al confine tra Ardea e Pomezia, all’altezza del Bivio Caronti. E’ successo nella tarda mattinata, intorno alle 12:00. Un uomo di 57 anni, dopo essersito aldi carburante Esso, a poca distanza dall’incrocio con via Laurentina, presumibilmente per un malore si èto. Leggi anche:, perde il controllo del Suv e sfonda undi benzina Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza. I sanitari, viste le condizioni disperate dell’uomo, hanno chiesto l’ausilio dell’eliambulanza, che è arrivata alle 12:30. Ma, nonostante i tentativi disperati di salvarlo, per ilnon c’è stato nulla da fare: è deceduto prima che l’eliambulanza potesse portarlo a ...

Tragedia oggi in via Pontina Vecchia, al confine tra Ardea e Pomezia, all'altezza del Bivio Caronti. E' successo nella tarda mattinata, intorno alle 12:00. Un uomo di 57 anni, dopo essersi fermato al ...