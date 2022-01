Mercedes-Benz collabora con Luminar per sistemi di guida automatizzATA (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz e Luminar Technologies, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia automobilistica, hanno annunciato una partnership per accelerare lo sviluppo delle future tecnologie di guida automatizzATA. Elemento centrale è il miglior accesso alle nuove tecnologie e alle competenze globali. La nuova partnership con Luminar sottolinea la politica di Mercedes-Benz di espandere continuamente la propria rete di partner tecnologici di alto livello e fornitori per passenger cars. L’intento della partnership è sfruttare la tecnologia lidar, centrale per Luminar, con l’obiettivo di industrializzarla e integrarla nella gamma di serie della Stella. Accorciando i cicli di sviluppo e rafforzando le partnership ... Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –Technologies, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia automobilistica, hanno annunciato una partnership per accelerare lo sviluppo delle future tecnologie di. Elemento centrale è il miglior accesso alle nuove tecnologie e alle competenze globali. La nuova partnership consottolinea la politica didi espandere continuamente la propria rete di partner tecnologici di alto livello e fornitori per passenger cars. L’intento della partnership è sfruttare la tecnologia lidar, centrale per, con l’obiettivo di industrializzarla e integrarla nella gamma di serie della Stella. Accorciando i cicli di sviluppo e rafforzando le partnership ...

Advertising

Italpress : Mercedes-Benz collabora con Luminar per sistemi di guida automatizzATA - MercedesBenz_IT : Ogni momento è perfetto per mettersi alla guida di CLA e vivere al massimo ogni chilometro. Scoprila nel nostro sh… - Sfarzo69 : BMW, AUDI or Mercedes Benz? - HDmotori : RT @HDmotori: Factorial Energy, anche Mercedes investe nelle batterie allo stato solido - ThoriDube : @NamedMini E30 325is coupe manual evo2 original E30 325is convertible mtec evo2 E30 325i sliver bumper convertible… -