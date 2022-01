Matteo | campione azzurro nella storia

(Di martedì 25 gennaio 2022) "Non vi sento!". Un urlo per la, quello diBerrettini che ribalta dauna partita che sembrava vinta dopo due set e irrimediabilmente persa dopo quattro. L'ha urlato contro il ...

Eurosport_IT : SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ???? Una prova da CAMPIONE di Berrettini che recupera un mat… - SuperTennisTv : Vittoria da CAMPIONE! ?? Matteo! ?? #tennis | #AusOpen | #AO2022 | #Berrettini - LiaCapizzi : Ricordarsi di questo match: è la Prova di Maturità di Berrettini. Per vincere -al 5° set- quando hai le tue armi m… - antoniafalcone : RT @Eurosport_IT: SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ???? Una prova da CAMPIONE di Berrettini che recupera un match che… - Ulianix : @MattBerrettini Grazie Matteo per le emozioni che ci dai nel vederti giocare. Sei un campione!!! -

"Non vi sento!". Un urlo per la storia, quello diBerrettini che ribalta dauna partita che sembrava vinta dopo due set e irrimediabilmente persa dopo quattro. L'ha urlato contro il cielo, verso il suo angolo, verso coach Vincenzo ...... attuale fidanzata diBerrettini . I due stanno insieme dal 2019 quando si sono conosciuti proprio a Wimbledon. La tennista, classe 1993, nasce a Zagabria ed è figlia di Ratko,...Berrettini domina i primi due set poi viene risucchiato da un vuoto mentale e fisico, recupera al 5° da vero campione 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2. Ha anche una… Leggi ...Il romano è il primo italiano di sempre in semifinale a Melbourne. Ha battuto il francese Monfils al quinto set e ora si trova davanti Rafael Nadal che ha già affrontato una volta soltanto, in semifin ...