LIVE Berrettini-Monfils 6-4 2-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: quarto game infinito vinto dall’azzurro (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Monfils. Vincente il rovescio lungolinea del francese che esce indenne da questo game. 40-30 Taglia ottimamente il campo Monfils per giocare la volée: palla per il 3-2. 30-30 Scappa il dritto a Monfils! Errore grave e game ancora in discussione. 30-15 Servizio vincente per il 35enne parigino. 15-15 Servizio e dritto per Monfils: non riesce a giocare il passante Berrettini. 0-15 IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI Berrettini!! Monfils aspetta e scambia, Berrettini si difende benissimo e ne esce con una soluzione splendida. 2-2. HA vinto IL game Berrettini!!! DOPO AVER SALVATO TRE PALLE BREAK VINCE UN ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2. Vincente il rovescio lungolinea del francese che esce indenne da questo. 40-30 Taglia ottimamente il campoper giocare la volée: palla per il 3-2. 30-30 Scappa il dritto a! Errore grave eancora in discussione. 30-15 Servizio vincente per il 35enne parigino. 15-15 Servizio e dritto per: non riesce a giocare il passante. 0-15 IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI!!aspetta e scambia,si difende benissimo e ne esce con una soluzione splendida. 2-2. HAIL!!! DOPO AVER SALVATO TRE PALLE BREAK VINCE UN ...

