Lettere alla psicologa. «Non ce la faccio più ad aiutare tutti. E mi sento in colpa»

(Di martedì 25 gennaio 2022) Cara Dottoressa,ho da poco computo 50 anni. Vivo in una grande città ormai da più di dieci anni poiché qui è stato trasferito mio marito per questioni di lavoro. L’ho seguito per amore ma anche per la consapevolezza che qui i miei figli avrebbero avuto una migliore qualità di vita. Le scrivo per avere un aiuto in un momento che sta diventando davvero difficile. Ho due figlie di 17 e 13 anni, un lavoro che mi piace ma che nell’ultimo periodo mi ha rinchiusa tra quattro pareti, due genitori un po’ acciaccati che vivono a 150 km di distanza. Non sono figlia unica ma i miei fratelli vivono da anni all’estero dove risiede la famiglia d’origine di papà. Come può capire sono sola e gestire casa, lavoro, figlie, marito e genitori mi sta consumando tutte le energie. Midemotivata, senza più interessi. Mi vergogno molto a dirlo e miin ...