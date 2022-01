La storia dell’ex medico-calciatore Swartenbroeks debutta a teatro (Di martedì 25 gennaio 2022) debutta per la prima volta in Italia, il 26 e 27 gennaio alle ore 21, “Armand”, spettacolo realizzato con il supporto dell’Ufficio di Rappresentanza della Comunità Fiamminga e della Regione delle Fiandre in Italia presso l’Ambasciata del Belgio. “Armand” è incentrato sulla figura del medico-calciatore Armand Swartenbroeks (1892-1980), personaggio pressoché dimenticato in Belgio e di cui si vuole in questo modo restaurare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 25 gennaio 2022)per la prima volta in Italia, il 26 e 27 gennaio alle ore 21, “Armand”, spettacolo realizzato con il supporto dell’Ufficio di Rappresentanza della Comunità Fiamminga e della Regione delle Fiandre in Italia presso l’Ambasciata del Belgio. “Armand” è incentrato sulla figura delArmand(1892-1980), personaggio pressoché dimenticato in Belgio e di cui si vuole in questo modo restaurare L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie La storia dell’ex medico-calciatore Swartenbroeks debutta a teatro: Debutta per la prima volta in Italia, … - CalcioFinanza : La storia dell’ex medico-calciatore Swartenbroeks debutta a teatro - mimmogammella2 : RT @MascioliPaola: Questa storia che Belloni viene dai servizi quindi non va bene non la capisco. Significa che al Quirinale non arrivano l… - MascioliPaola : Questa storia che Belloni viene dai servizi quindi non va bene non la capisco. Significa che al Quirinale non arriv… - siamo_la_Roma : ?? #DeRossi e la sua passione per il football americano ?? 'DAZN, mi offro come bordocampista' ?? La storia social d… -

Ultime Notizie dalla rete : storia dell’ex Come ridare vita al legno e a se stessi: storia dell’ex bancario mantovano e della sua passione La Gazzetta di Mantova