La rivolta dei tabaccai contro il green pass

(Di martedì 25 gennaio 2022) Come riportato da più parti, iitaliani non intendono svolgere il ruolo di improvvisati sceriffi sanitari per conto del governo. Tant’è che il presidente della Fit, la più importante organizzazione del settore, Giovanni Risso ha minacciato una serrata se non si eliminerà questa ennesima misura demenziale, a partire dal primo febbraio, quando entrerà in vigore il decreto approvato il 21 gennaio. In sostanza, per poter acquistare anche una semplice scatola di fiammiferi occorrerà, se non si è in possesso del cosiddettorafforzato, sottoporsi ad un tampone. Cosa che, come ricorda lo stesso Risso, non vale per altre tipologie di attività al dettaglio nelle quali, evidentemente, il virus della follia è particolarmente restio ad entrare. Eppure, secondo i fenomeni che hanno inserito anche codesto tradizionale commercio di ...