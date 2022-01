Juve Torino, è derby di mercato per Gatti: le ultime (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gatti Juve, sprint di un club di Serie A: il difensore di proprietà del Frosinone può arrivare già a gennaio Juventus e Torino si starebbero contendendo il difensore del Frosinone, Federico Gatti. Il classe ’98 potrebbe trasferirsi già a gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Torino con il Ds Vagnati sarebbe in forte pressing per avere il centrale e battere la concorrenza dei bianconeri. CONTINUA SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022), sprint di un club di Serie A: il difensore di proprietà del Frosinone può arrivare già a gennaiontus esi starebbero contendendo il difensore del Frosinone, Federico. Il classe ’98 potrebbe trasferirsi già a gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, ilcon il Ds Vagnati sarebbe in forte pressing per avere il centrale e battere la concorrenza dei bianconeri. CONTINUA SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

