Incidenti lavoro, operaio muore incastrato in macchinario ad Arezzo (Di martedì 25 gennaio 2022) commenta Un operaio di 51 anni, residente nel Casentino, è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario, una tramoggia. L'infortunio mortale è avvenuto in un impianto di produzione di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) commenta Undi 51 anni, residente nel Casentino, è morto dopo essere rimastoin un, una tramoggia. L'infortunio mortale è avvenuto in un impianto di produzione di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidenti sul lavoro: morto il responsabile dell'impianto di risalita di Lorica, in Calabria #ANSA - Ettore_Rosato : Ogni morte sul lavoro è una sconfitta. Ancor più quando a perdere la vita è un ragazzo 18enne durante uno stage. Se… - fisco24_info : Incidenti sul lavoro, ad Arezzo muore operaio incastrato in macchinario: L’uomo di 51 anni si è ritrovato bloccato… - Vittori44855280 : RT @MediasetTgcom24: Incidenti lavoro, operaio muore incastrato in macchinario ad Arezzo #arezzo #casentino - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Incidenti lavoro, operaio muore incastrato in macchinario ad Arezzo #arezzo #casentino -