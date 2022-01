Il centrodestra sceglie la rosa per il Colle: Moratti, Nordio e Pera (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – Il centrodestra sceglie la rosa per il Colle. I nomi sono tre: Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Sono infatti queste le candidature decise dal centrodestra nel corso del vertice con i leader della coalizione. La riunione è durata circa un’ora e si è tenuta alla Camera dei Deputati mentre era in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi verso lo scioglimento della riserva per il Quirinale Quirinale, Conte: “Berlusconi? Il M5S guarda ad altre candidature” Conte dice no a Berlusconi per il Quirinale: “Opzione irricevibile” Conte e il Quirinale: “Non poniamo veti su Draghi” Letta sPera di arrivare a un accordo: “Draghi ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – Illaper il. I nomi sono tre: Letizia, Carloe Marcello. Sono infatti queste le candidature decise dalnel corso del vertice con i leader della coalizione. La riunione è durata circa un’ora e si è tenuta alla Camera dei Deputati mentre era in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi verso lo scioglimento della riserva per il Quirinale Quirinale, Conte: “Berlusconi? Il M5S guarda ad altre candidature” Conte dice no a Berlusconi per il Quirinale: “Opzione irricevibile” Conte e il Quirinale: “Non poniamo veti su Draghi” Letta sdi arrivare a un accordo: “Draghi ...

Advertising

lorenzo10469500 : Centrodestra sceglie rosa per Colle: Moratti, Nordio e Pera - Ultima Ora - Agenzia ANSA - AppostaMi : Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Sono queste le candidature decise dal centrodestra. Hanno rinunciato… - Lopinionista : Il centrodestra sceglie la rosa per il Colle: Moratti, Nordio e Pera - LauraCarrese : Voglio solo ricordare agli elettori di sinistra che se hanno avuto sempre Presidenti della Repubblica della propria… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Salta #Casellati dalla rosa di nomi del centrodestra. Si sceglie di non bruciare la presidente del Senato. #Quirinale -