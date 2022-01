I tabaccai minacciano lo sciopero per protestare contro il controllo del green pass (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel corso dei primi due anni di pandemia, anche quando il governo optò per il lockdown generale, le tabaccherie vennero inserite in quell’elenco dei codici ATECO che rappresentava la lista delle attività commerciali che potevano rimanere aperte al pubblico. L’esecutivo, all’epoca guidato da Giuseppe Conte, le considerava come fornitori di beni e servizi essenziali per i cittadini e quindi rimasero escluse dalle chiusure. Oggi, con il nuovo decreto e il susseguente dpcm che ha ufficializzato le attività che prevedono la presentazione del green pass all’ingresso, arrivano le prime proteste con tanto di minaccia di uno sciopero dei tabaccai. sciopero tabaccai, la serrata contro i controlli del green pass Dal prossimo 1° ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel corso dei primi due anni di pandemia, anche quando il governo optò per il lockdown generale, le tabaccherie vennero inserite in quell’elenco dei codici ATECO che rappresentava la lista delle attività commerciali che potevano rimanere aperte al pubblico. L’esecutivo, all’epoca guidato da Giuseppe Conte, le considerava come fornitori di beni e servizi essenziali per i cittadini e quindi rimasero escluse dalle chiusure. Oggi, con il nuovo decreto e il susseguente dpcm che ha ufficializzato le attività che prevedono la presentazione delall’ingresso, arrivano le prime proteste con tanto di minaccia di unodei, la serratalli delDal prossimo 1° ...

